«Атакуя Россию, перегибают палку»: Марков рассказал о «политической коррупции» в Интерполе

Кремль прокомментировал выборы главы Интерпола. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, электоральные процессы протекали под давлением Запада.

«Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, новым президентом организации стал выходец из Южной Кореи Ким Чон Ян. Ранее аналитики предсказывали, что пост займет россиянин Александр Прокопчук, но Украина, страны Балтии и США сделали все возможное, чтобы саботировать избрание Прокопчука на должность. В частности, Киев и Вильнюс пригрозили, что Украина и Литва могут приостановить членство в Интерполе.

Кроме того, за день до выборов четверо американских сенаторов выпустили заявление, в котором призвали членов Интерпола голосовать против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука. Они сравнили назначение гражданина РФ на пост с идеей «поставить лису во главе курятника».

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей расказал о «политической коррупции», вмешавшейся в выборы главы Интерпола. По его словам, США без стеснения навязывают другим странам свою волю.

«Эти выборы были легитимными, но проходили под политическим давлением. Можно сказать, что они прошли политически коррумпированным образом. Это не отменяет их легитимность — политическая коррупция осуществляется публично и законно. Это продолжение политики изоляции и удушения России», — говорит политолог.

По словам собеседника агентства, оценить, насколько эффективно можно изолировать Россию в рамках Интерпола, довольно сложно. Дело в том, что спецслужбы разных стран сотрудничают довольно продуктивно.

«Политика изоляции при избрании президента Интерпола эффективно сработала. Что касается сотрудничества конкретных следственных органов, пока что этого не наблюдалось. Дело в том, что, с одной стороны, изоляция осуществляется, с другой стороны, субъекты этой изоляции сопротивляются. Потому что большинство стран считают, что американцы и британцы, западники, перегибают палку, атакуя Россию», — резюмировал Сергей Марков.

Президент Интерпола избирался на двухлетний срок — до истечения срока действия мандата экс-руководителя организации Мэн Хунвэя. На родине в Китае в отношении него проводится расследование, его подозревают в коррупции.