Россия призвала изменить правила избрания главы ОЗХО

Гаага, 21 ноября. Российская сторона призвала изменить правила избрания главы Организации по запрещению химического оружия. Об этом в среду заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который возглавляет российскую делегацию.

Он заявил, что новые правила избрания должны отталкиваться от справедливой географической ротации, а в мандатную комиссию следует включить все региональные группы. Кроме того, Каламанов подчеркнул, что необходимо менять порядок работы Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, при которой меньшинство навязывает свое мнение большинству.

«Необходимо также принять меры по изменению процедуры принятия решений на КГУ. Сложившаяся практика подсчета голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса», — отметил дипломат.

Напомним, что ранее Великобритания и ряд других западных стран предложили наделить ОЗХО функциями обвинителя. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что расширение полномочий ОЗХО также нарушает решения Совета Безопасности ООН и противоречит позиции большинства участников конвенции.