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Верховный суд Украины отказался отменить штраф «Газпрома» в 6 миллиардов долларов

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Верховный суд Украины отказался отменить штраф «Газпрома» в 6 миллиардов долларов

Киев, 21 ноября. Верховный суд Украины отклонил жалобу российской компании «Газпром», связанную со штрафом в шесть миллиардов долларов.

«Газпром» был оштрафован Антимонопольным комитетом Украины за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Российская компания подала кассационную жалобу на это решение, однако Верховный суд Украины ее отклонил.

«Кассационную жалобу «Газпрома» оставить без удовлетворения», — вынесли решение в суде.

Верховный суд Украины сохранил штраф «Газпрома» в шесть миллиардов долларов

В украинском суде также добавили, что постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный суд Украины отказался отменить штраф «Газпрома» в 6 миллиардов долларов

Ранее сообщалось, что «Газпром» с начала этого года увеличил экспорт газа на Украину на 11,5% (в сравнении с аналогичным периодом 2017) года до 1,756 миллиарда кубометров. 

Автор: Катерина Иванова
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