Гаага, 21 ноября. Мандат Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) должен соответствовать положениями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил глава российской делегации на 23-й Конференции государств — участников КЗХО Георгий Каламанов.

«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость кардинально переработать круг ведения МУФС, определяющий рамки взаимодействия между Дамаском и миссией», — отметил он.

Каламанов подчеркнул, что мандат МУФС должен быть приведен в полное соответствие с положениями КЗХО. Он также добавил, что настоящее время деятельность МУФС «имеет самые серьезные изъяны».

Напомним, в июне во время специальной сессии КГУ КЗХО было принято решение наделить ОЗХО атрибутивной функцией, которая предоставляет организации право определять и назначать виновных в использовании отравляющих веществ.

Позднее Россия и Китай предложили создать международную группу экспертов для проверки законности данного решения, однако инициатива не нашла поддержки со стороны членов ОЗХО. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решения организации направлены на свержение законных властей Сирии.