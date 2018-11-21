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Путин: Диверсификацию ОПК нужно соотносить с реализацией нацпроектов

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Путин: Диверсификацию ОПК нужно соотносить с реализацией нацпроектов

Сочи, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал соотносить процесс диверсификации оборонно-промышленного комплекса России с реализацией национальных проектов.

Расчет снижения рисков и повышения эффективности производства продукции ОПК президент оценил в ходе совещания с руководством Минобороны, членами кабмина РФ и представителями предприятий ОПК в Сочи.

«Считаю целесообразным соотнести планы оборонных предприятий по производству такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций», — уточнил он.

Помимо этого российский лидер отметил, что важно учитывать и планы закупок федеральных властей, которые принимают участие в национальных проектах.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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