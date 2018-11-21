«Традиционная игра-забава»: в Крыму высмеяли заявления Киева о «проседании» Крымского моста

Симферополь, 21 ноября. Информация о якобы проседании и смещении Крымского моста не вызывает ничего кроме смеха и шуток. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Киев пытается отвлечь внимание украинцев от проблем внутри государства. Парламентарий высмеял такие заявления Украины, назвав их «традиционной игрой-забавой».

«Всегда мы шутим на этот счет, что же они там курят, если такое говорят», — заявил Константинов в беседе с РИА Новости.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также прокомментировал заявление украинских властей. Он подчеркнул, что мост находится в отличном состоянии.

«С мостом все отлично. По нему идет интенсивное движение, едут отдыхать на полуостров и россияне, и наши зарубежные гости, включая и самих украинцев», — заявил Цеков.

По его словам, украинские власти неоднократно заявляли о том, что с Крымским мостом, «что-то не так». Он выразил сомнение, что в Киеве «могли из космоса чего-то там увидеть».

Ранее заявления Киева о «проседании» Крымского моста назвал «сеансом самоубеждения» руководитель агентства News Front Константин Кнырик. По его словам, украинские власти пытаются сами убедить себя в этом.

Отметим, что инфоцентр «Крымский мост» высмеял заявления Украины о проседании.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы [о Крымском мосте] пополняются», — сообщается на странице Крымского моста в Facebook.

Напомним, что Украина продолжает делать разнообразные, не имеющие отношения к реальности, заявления о Крымском мосте. В частности, во время ввода моста в эксплуатацию Киев заявлял, что Россия планирует нарастить свое военное присутствие.

Ранее украинские СМИ также сообщали, что Крымский мост якобы «ушел» с полуострова.