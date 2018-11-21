Гонка истребителей шестого поколения: зарубежные СМИ обеспокоены новейшими разработками РФ

За рубежом продолжают тревожиться по поводу новейших технологий, становящихся на вооружение России. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Russia 'Accidentally' Exposes Model Of Hypersonic 6th-Generation Fighter Jet («Россия «случайно» показала модель своего нового гиперзвукового истребителя шестого поколения»), опубликованной на портале ZeroHedge.

Новый самолет-истребитель России Су-57 пятого поколения, несомненно, получил много внимания СМИ в качестве грозного конкурента американских боевых самолетов F-22 и F-35. Теперь Россия, похоже, намерена разработать истребитель шестого поколения.

Новые российские истребители будут гиперзвуковыми; первый полет гиперзвукового боевого самолета России запланирован на середину 2020-х годов. Еще в июне 2016 года об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимира Михайлова.

«Прототип поднимется в воздух, как мы планируем, не позднее двух-трех лет после 2020 года», — сказал Михайлов.

ОАК планирует испытать новый гиперзвуковой истребитель шестого поколения до 2025 года. Михайлов заявил, что программа разработки истребителя уже идет полным ходом, включая инженерный дизайн.

Совсем недавно российский новостной канал «Звезда» «случайно» показал модель российского гиперзвукового истребителя шестого поколения.

Военные эксперты, проанализировавшие кадры, сообщили, что гиперзвуковой боевой самолет России был неофициально назван ими «голубем» из-за конструкции хвоста. Ожидается, что новый самолет будет иметь двухкилевое оперение, которое позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление. Такой самолет мог бы летать на скоростях, в 5 раз превышающих скорость звука (5-6 Махов).

Эксперты не дали комментариев по поводу типа двигателя, который будет использоваться в самолете, а также не взялись предсказать его максимальную скорость, дальность и практический потолок.

Несмотря на смешанные чувства президента [США Дональда] Трампа в отношении России, по обе стороны Атлантики складывается четкое понимание: началась новая холодная война со всеми сопутствующими ей опасностями. Уже началась гонка истребителей шестого поколения и других футуристических технологий. Это стало понятно еще в начале этого года, когда Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила видео, демонстрирующее, как может выглядеть истребитель шестого поколения.

В небольшом рекламном ролике показано, как концептуальный истребитель шестого поколения стреляет из чего-то наподобие лазерного оружия, которое своим лучом разрезает вражеский истребитель пополам.

В настоящее время большинство возможностей истребителей шестого поколения России и США неизвестны, но некоторые эксперты уже предположили, что они смогут выполнять миссии без участия пилота, у них будет расширенный боевой диапазон и увеличенная полезная нагрузка. Вероятно, эти самолеты будут летать на гиперзвуковых скоростях и иметь возможность применять гиперзвуковое оружие.

По сути, страна, которая первой создаст и примет на вооружение гиперзвуковые самолеты и оружие, станет мировым лидером в области вооружений на многие годы.