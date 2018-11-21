Киев, 21 ноября. Министерство внутренних дел Украины намерено разблокировать трассы, которые заблокировали водители, протестующие против принятых Верховной радой по автомобилям с регистрацией в ЕС. Об этом сообщил в среду глава украинского МВД Арсен Аваков.

«Принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции», — сказал он.

Аваков заверил, что правоохранители будут действовать в рамках закона, однако предупредил, что в случае нарушений полицейские будут вынуждены принять соответствующие меры принуждения.

Принятый Радой закон предполагает ряд поправок в отношении старых нерастаможенных автомобилей. В частности, предлагается снизить акцизы на ввоз таких машин в страну, размер акциза будет равняться базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ряд норм, одобренных украинскими депутатами, вызвал недовольство со стороны автомобилистов. Организация «Авто Евро Сила» объявила о протестных акциях в 56 городах Украины. Водители перекрыли трассы в Ровенской области, а также часть дороги, соединяющей Одессу и Киев. Автовладельцы требуют упрощения растаможивания, а также требуют отменить право полиции проверять машины с иностранной регистрацией и облагать их штрафами в соответствии с таможенным законодательством.

Накануне акция автомобилистов также прошла в Киеве. В ней приняли участие порядка 300 машин с еврономерами.