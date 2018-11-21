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Евросоюз пригрозил Италии санкциями за несоблюдение долговых обязательств

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Евросоюз пригрозил Италии санкциями за несоблюдение долговых обязательств

Брюссель, 21 ноября. Еврокомиссия собирается в ближайшее время начать санкционную процедуру против Италии, которая не исполняет своих долговых обязательств. Об этом в среду заявил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

Поводом для введения ограничительных мер стало принятие итальянским парламентом проекта бюджета, который, по мнению еврочиновников, не соответствует нормам ЕС.

В среду Еврокомиссия вновь отклонила доработанный вариант бюджета Италии, который не соответствовал рекомендациям Евросоюза.

«Италия не соблюдает критерии долга, в связи с чем процедура оправдана. Теперь страны-члены должны в течение двух недель сказать, согласны они с оценкой Еврокомиссии или нет. И после этого Еврокомиссия подготовит процедуру и рекомендацию по исправлению», —  отметил Московиси.

Автор: Антон Соколов
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