Евросоюз пригрозил Италии санкциями за несоблюдение долговых обязательств

Брюссель, 21 ноября. Еврокомиссия собирается в ближайшее время начать санкционную процедуру против Италии, которая не исполняет своих долговых обязательств. Об этом в среду заявил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

Поводом для введения ограничительных мер стало принятие итальянским парламентом проекта бюджета, который, по мнению еврочиновников, не соответствует нормам ЕС.

В среду Еврокомиссия вновь отклонила доработанный вариант бюджета Италии, который не соответствовал рекомендациям Евросоюза.