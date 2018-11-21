Евросоюз пригрозил Италии санкциями за несоблюдение долговых обязательств
Брюссель, 21 ноября. Еврокомиссия собирается в ближайшее время начать санкционную процедуру против Италии, которая не исполняет своих долговых обязательств. Об этом в среду заявил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.
Поводом для введения ограничительных мер стало принятие итальянским парламентом проекта бюджета, который, по мнению еврочиновников, не соответствует нормам ЕС.
В среду Еврокомиссия вновь отклонила доработанный вариант бюджета Италии, который не соответствовал рекомендациям Евросоюза.
«Италия не соблюдает критерии долга, в связи с чем процедура оправдана. Теперь страны-члены должны в течение двух недель сказать, согласны они с оценкой Еврокомиссии или нет. И после этого Еврокомиссия подготовит процедуру и рекомендацию по исправлению», — отметил Московиси.