Власти ДНР и ЛНР сделают все для восстановления мира в Донбассе — Пушилин

Луганск, 21 ноября. Власти Донецкой и Луганской народных республик сделают все для восстановления мира в Донбассе, заверил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР присутствовал на торжественной церемонии вступления Леонида Пасечника в должность главы ЛНР. На инаугурации также присутствовали представители министерств и ведомств ЛНР, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, делегации из России и Абхазии, а также другие гости.

«Безусловно мы все сделаем, чтобы мир на земле Донбасса все же наступил. Постараемся использовать все политические инструменты, но, опять же, готовы любому развитию событий», — заявил Пушилин журналистам после церемонии.

По его словам, в данный момент республики активно сближаются в политической и экономической сферах. Пушилин выразил уверенность, что «плечом к плечу» с главой ЛНР у них все получится.

Напомним, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы глав и депутатов. Во время голосования на участках присутствовали международные наблюдатели, которые оценили легитимность выборов, которые, по их словам, прошли согласно международным правилам. Пост главы ЛНР занял Пасечник, который набрал 68,3% голосов. За бывшего министра государственной безопасности Луганской народной республики свои голоса отдали свыше 596 тысяч избирателей.

Накануне в ДНР прошла инаугурация нового главы республики, во время которой Пасечник подчеркнул, что победа Пушилина на выборах свидетельствует об основательной поддержке граждан, которые решили доверить новому главе ДНР «свои судьбы и будущее Донецкого края».