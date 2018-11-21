«Не стоит делить убийц на своих и чужих»: полковник запаса о позиции Киева по Интерполу

Москва, 21 ноября. Говоря о деятельности Интерпола, необходимо снизить политизацию вопроса, так как деятельность организации направлена на борьбу с преступностью по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев, комментируя позицию украинских властей по поводу прошедших выборов главы Интерпола.

На голосовании кандидат от Республики Корея Ким Чон Ян обошел своего соперника, россиянина Александра Прокопчука. Эта новость вызвала бурный отклик украинских политиков: Киев расценил победу Ким Чон Яна на выборах как «победу в битве».

Кошелев напомнил, что Интерпол не является политической организацией. По его словам, попытки политизировать деятельность международного объединения могут поставить крест на сотрудничестве полиции разных стран. Кроме того, «не стоит делить убийц на своих и чужих».

«В криминальных делах стоило бы убавить вопрос политический и не делить разбойников, грабителей, убийц, вымогателей, коррупционеров на своих и чужих», — сказал Кошелев в комментарии «Царьграду».

При этом он призвал правоохранительные органы Украины показать международному сообществу честное и прозрачное расследование преступлений, произошедших в стране во время Майдана в 2014 году. Кошелев считает, что только тогда заявления киевских политиков будут иметь «какое-то значение».

Как пишет Infox.Ru, ранее американские и британские СМИ называли российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука фаворитом в борьбе за лидерство в организации. Против него проголосовали Вашингтон, Лондон, Киев и Вильнюс. Украина и Литва заявляли, что покинут Интерпол в случае, если организацию возглавит россиянин. После победы Ким Чон Яна Александр Прокопчук останется на посту вице-главы Интерпола.