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Живодеры в Якутии протащили собак на «Буране» и сняли издевательства на видео

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Живодеры в Якутии протащили собак на «Буране» и сняли издевательства на видео

Якутск, 21 ноября. Жители Якутии решили прокатиться на огромной скорости на снегоходе «Буран», привязав к нему собак. Видео издевательств живодеров попало в Сеть.

На размещенных в Сети кадрах запечатлено, как две привязанные собаки бегут, а одна из них не успевает и волочится по снегу. В настоящий момент о судьбе животных ничего не известно. 

Напомним, в ноябре этого года живодеры в Краснодаре выбросили с четвертого этажа дома более десяти кошек.

Автор: Андрей Крылов
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