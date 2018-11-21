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Россия предложила членам КЗХО создать конвенцию против химического терроризма

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Россия призвала членов КЗХО к созданию конвенции против химического терроризма

Гаага, 21 ноября. Россия не может игнорировать тот факт, что у террористов есть возможность использовать промышленные химические вещества в военных целях, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов в ходе выступления на конференции по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Мы не можем игнорировать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что у террористов имеется необходимый потенциал для использования промышленных химикатов в военных целях и даже для производства полноценных боевых отравляющих веществ», — сказал Каламанов.

Глава российской делегации призвал членов организации к усиленной борьбе с угрозой химического терроризма. Каламанов отметил, что Москва высоко ценит решение ОЗХО, но КЗХО не является антитеррористическим документом. Каламанов добавил, что РФ считает актуальной инициативу о разработке международной конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.

Напомним, Москва не раз заявляла о том, что в Сирии существует опасность применения боевиками химических веществ. Также в Минобороны РФ считают, что боевики при поддержке организации «Белые каски» инсценируют атаки правительственных войск САР с применением химвеществ. Доказательства инсценировки уже попадали на камеры и появлялись в Сети.

Автор: Софья Куликова
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