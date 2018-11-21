Грушко дал рабочий завтрак в честь посла Хорватии в РФ

Москва, 21 ноября. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с послом Хорватии в РФ Тончи Станичичем, в ходе которой стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Об этом сообщили в МИД РФ.

Грушко, по данным ведомства, дал рабочий завтрак в честь чрезвычайного и полномочного посла Хорватии в России в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в Москве. Стоит отметить, что этот пост Станичич занимает с 2017 года.

Во время встречи дипломаты отметили позитивную динамику развития отношений двух государств.

«Также обсуждены актуальные региональные и международные проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в РФ Гарри Кореном по его просьбе. Во время переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки. Особый акцент был поставлен на развитие событий вокруг сектора Газа.