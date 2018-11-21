Москва, 21 ноября. Военно-воздушные силы Ирака во вторник при бомбардировке уничтожили в Сирии не менее 40 террористов. Об этом сообщил официальный представитель командования ВС государства Яхья Расул.

Он подчеркнул, что ударами ВВС Ирак ликвидировал всех террористов ИГ1 (запрещенная в РФ организация) вблизи сирийско-иракской границы.

«В результате ударов были убиты все террористы, в первой локации их было 10, а во второй – 30», — уточнил Расул в беседе с РИА Новости.

Расул пояснил, что атака была произведена превентивно, поскольку данные позиции ИГ угрожали безопасности Ирака. По его словам, в очищенном районе также было обнаружено оружие и снаряжение боевиков.

По словам представителя ВС Ирака, ликвидировать террористов помогла иракская разведка. Также Расул отметил важную роль России в работе четырехстороннего центра в Багдаде по обмену данными разведки. По словам Расула, российская сторона не только оказывает существенную помощь в обмене разведданными, но и обладает новейшими технологиями для отслеживания.

Четырехсторонний центр по обмену разведывательными данными объединяет Ирак, Сирию, Иран и Россию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории САР продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее актуальным является вопрос политического урегулирования конфликта в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.