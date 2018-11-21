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Полицейские ОАЭ освоят «летающие мотоциклы»

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Полицейские ОАЭ освоят «летающие мотоциклы»

Абу-Даби, 21 ноября. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов первой в мире начнет осваивать ховербайки, представляющие собой некое подобие летающих мотоциклов.

Отмечается, что эта мера должны повысить эффективность работы по поимке преступников. Ховербайк представляет собой некое подобие мотоцикла, однако вместо колес у него четыре пропеллера. Устройство передвигается по воздуху и может развивать скорость до 96 километров в час. Высота, которую набирает этот транспорт, может достигать пяти метров.

Единственным минусом ховербайка является короткое время использования. Максимальная продолжительность полета на нем составляет 10–25 минут. После этого устройству потребуется зарядка, на которую уйдет около 2,5 часа.

Полицейские ОАЭ освоят «летающие мотоциклы»

«В настоящее время у нас есть два экипажа, которые уже обучаются работе на ховербайках, — констатировал генеральный директор департамента искусственного интеллекта полиции Дубая, — и мы увеличиваем их число».

Однако пока освоение полицией ховербайков ограничивается лишь обучением. В полиции ОАЭ этой техники не стоит ждать раньше 2020 года, передает «Ньюинформ».

Автор: Катерина Иванова
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