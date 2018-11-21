«ЕС и кружевные трусики»: за что «стоял Майдан», и что получила Украина пять лет спустя
Пять лет назад в центре Киева начались выступления, разделившие судьбу Украины на «до» и «после».
Поводом для недовольства послужил отказ правительства Николая Азарова подписать договор об Ассоциации с ЕС. Оппозиционеры подняли бучу, заявив о ревизии курса не евроинтеграцию.
Костяк массового собрания составили не только «еврооптимисты». На зов революции живо откликнулись правые радикалы, не охочие до учебы студенты и даже школьники. А еще люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Те, кто был рад хлебу насущному и простому человеческому общению.
О целях протестов высказывались самые разные, подчас противоречивые суждения. Все же очень сложно увязать ценности демократии с идеологией неонацизма. Но зимой 2013 года увязывать ничего не нужно было. Был бы термос, да хорошее настроение.
Заметим, что смутное представление о целях протеста нельзя назвать феноменом Майдана. Вспомним хотя бы декабристов, выступавших «за царевича Константина и его жену Конституцию». Вот и на Майдане думали, что договор об Ассоциации с ЕС — это европейские зарплаты и пенсии. Наивно, даже на фоне декабристов.
По случаю пятилетнего юбилея со дня официального летоисчисления «революции достоинства» Федеральное агентство новостей вспоминает и напоминает, за что «стоял Майдан» и что в действительности получила Украина.
Требования Майдана № 1 и № 2: кружевные трусики и ЕС
Колоритной героиней Майдана стала Ольга Значкова. На главную площадь страны ее вывел острый дефицит нижнего белья и евроинтеграции.
Девушка держала в руках плакат, ставший знаменитым:
«Я девочка. Я не хочу в ТС (очевидно, имелся в виду Таможенный союз – прим. ФАН). Я хочу кружевные трусики и ЕС!».
Достоверно неизвестно, удалось ли Значковой сделать столь важную для ее жизни покупку. И действительно ли Виктор Федорович был в этом деле непреодолимой помехой?
Зато с членством в ЕС картина куда более понятная. Вопреки заявлениям вождей оппозиции, Украину там никто не ждет.
«Пока не идет речь о вступлении. Поэтапно мы должны прийти к тому, чтобы начать говорить о вступлении. Я не могу сказать, что за пять лет этот процесс завершится», — пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она пролила свет на «амбициозные» планы в отношении Киева. В ближайшие десять лет фрау Меркель пообещала «выделить те шаги, которые необходимо предпринять в будущем».
Очень, очень амбициозно.
Требование Майдана № 3: снизить тарифы на 30%
Протесты совпали во времени с подписанием выгодных Украине контрактов с «Газпромом». Газ должен был пойти в Украину по цене 265,5 долларов США за тысячу кубов.
Поэтому оппозиционеры решительно заявили о необходимости снижения тарифов для населения.
«Виктор Янукович, если цена на газ на 30% снижена, мы требуем, чтобы на 30% были снижены все тарифы Украине в связи с уменьшением цены на газ», — заявлял один из лидеров «Батькивщины» Арсений Яценюк.
Ну, почти получилось. Тарифы на газ нынешние власти подняли в 12 раз. После выборов президента украинцев ждет новая волна повышений.
Требование Майдана № 4: европейские зарплаты и пенсии
Здесь уместно провести параллель с известным, скажем так, израильским анекдотом. Черный – это цвет, белый — это цвет: «Изя, я тебе продал цветной телевизор».
Коль скоро Украина находится в Европе, то зарплаты и пенсии в этой стране — европейские. Если же подходить к делу не формально, а содержательно, картина выходит грустная.
По данным Международного валютного фонда, Украина занимает последнее место на континенте и 134-е место в мире по ВВП на душу населения.
Требование Майдана № 5: «Нет» ущемлению свободы слова
Имя Вадима Титушко на Украине стало нарицательным. Молодой человек агрессивно повел себя возле журналистов «Пятого канала» Петра Порошенко. Поднялся неслыханной скандал. Виновник вскоре предстал перед судом, а его фамилия послужила обобщающим названием для людей спортивного телосложения, стоящих на страже «преступной власти» Януковича.
Следует отметить, что Титушко действительно вел себя не дружелюбно. Но физического контакта с журналистами не было.
После «революции достоинства» оппозиционные журналисты столкнулись с куда более масштабными проблемами. Убийства Олеся Бузины и Павла Шермета, тюремное заключение Игоря Вышинского по надуманным политическим обвинениям, поджог телеканала «Интер», санкции против «112.Украина» и NewsOne, избиение Дарины Билеры и журналистов издания Sharij.net, уголовные дела против главреда «Страны» Игоря Гужвы, блокировка инакомыслящих в социальных сетях и т. д.
Те, кто на Майдане ратовал за свободу слова, сегодня превратились в главных церберов власти. Главный борец за демократию, Мустафа Найем», стал соавтором проекта закона о санкциях против каналов «112.Украина» и NewsOne.
Виктория Сюмар возглавила парламентский комитет свободы слова. В день, когда два журналиста подверглись публичным нападениям, Виктория хвасталась выполнением квот украинского языка в радиоэфире. Об атаках на журналистов — ни слова.
Разумеется, можно вспомнить о многих других чаяниях Майдана. Взять хотя бы критику коррупции во власти, легендарные басни о «золотом унитазе».
Сегодня обстановка изменилась. Блогеры Порошенко прямо объяснили украинцам: коррупция помогает Киеву бороться с Москвой.
Но мы не будем об этом вспоминать. Пять лет — пять требований.