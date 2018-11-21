«ЕС и кружевные трусики»: за что «стоял Майдан», и что получила Украина пять лет спустя

Пять лет назад в центре Киева начались выступления, разделившие судьбу Украины на «до» и «после».

Поводом для недовольства послужил отказ правительства Николая Азарова подписать договор об Ассоциации с ЕС. Оппозиционеры подняли бучу, заявив о ревизии курса не евроинтеграцию.

Костяк массового собрания составили не только «еврооптимисты». На зов революции живо откликнулись правые радикалы, не охочие до учебы студенты и даже школьники. А еще люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Те, кто был рад хлебу насущному и простому человеческому общению.

О целях протестов высказывались самые разные, подчас противоречивые суждения. Все же очень сложно увязать ценности демократии с идеологией неонацизма. Но зимой 2013 года увязывать ничего не нужно было. Был бы термос, да хорошее настроение.

Заметим, что смутное представление о целях протеста нельзя назвать феноменом Майдана. Вспомним хотя бы декабристов, выступавших «за царевича Константина и его жену Конституцию». Вот и на Майдане думали, что договор об Ассоциации с ЕС — это европейские зарплаты и пенсии. Наивно, даже на фоне декабристов.

По случаю пятилетнего юбилея со дня официального летоисчисления «революции достоинства» Федеральное агентство новостей вспоминает и напоминает, за что «стоял Майдан» и что в действительности получила Украина.

Требования Майдана № 1 и № 2: кружевные трусики и ЕС

Колоритной героиней Майдана стала Ольга Значкова. На главную площадь страны ее вывел острый дефицит нижнего белья и евроинтеграции.

Та самая Ольга Значкова. В Европу не попала, насчёт остального не знаю. Теперь громит магазины в Киеве. pic.twitter.com/U4BpWBu6tx — Николай Стариков (@nstarikov) September 9, 2017

Девушка держала в руках плакат, ставший знаменитым:

«Я девочка. Я не хочу в ТС (очевидно, имелся в виду Таможенный союз – прим. ФАН). Я хочу кружевные трусики и ЕС!».

Достоверно неизвестно, удалось ли Значковой сделать столь важную для ее жизни покупку. И действительно ли Виктор Федорович был в этом деле непреодолимой помехой?

Зато с членством в ЕС картина куда более понятная. Вопреки заявлениям вождей оппозиции, Украину там никто не ждет.

«Пока не идет речь о вступлении. Поэтапно мы должны прийти к тому, чтобы начать говорить о вступлении. Я не могу сказать, что за пять лет этот процесс завершится», — пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она пролила свет на «амбициозные» планы в отношении Киева. В ближайшие десять лет фрау Меркель пообещала «выделить те шаги, которые необходимо предпринять в будущем».

Очень, очень амбициозно.

Требование Майдана № 3: снизить тарифы на 30%

Протесты совпали во времени с подписанием выгодных Украине контрактов с «Газпромом». Газ должен был пойти в Украину по цене 265,5 долларов США за тысячу кубов.

Поэтому оппозиционеры решительно заявили о необходимости снижения тарифов для населения.

«Виктор Янукович, если цена на газ на 30% снижена, мы требуем, чтобы на 30% были снижены все тарифы Украине в связи с уменьшением цены на газ», — заявлял один из лидеров «Батькивщины» Арсений Яценюк.

Ну, почти получилось. Тарифы на газ нынешние власти подняли в 12 раз. После выборов президента украинцев ждет новая волна повышений.

Требование Майдана № 4: европейские зарплаты и пенсии

Здесь уместно провести параллель с известным, скажем так, израильским анекдотом. Черный – это цвет, белый — это цвет: «Изя, я тебе продал цветной телевизор».

Коль скоро Украина находится в Европе, то зарплаты и пенсии в этой стране — европейские. Если же подходить к делу не формально, а содержательно, картина выходит грустная.

По данным Международного валютного фонда, Украина занимает последнее место на континенте и 134-е место в мире по ВВП на душу населения.

Требование Майдана № 5: «Нет» ущемлению свободы слова

Имя Вадима Титушко на Украине стало нарицательным. Молодой человек агрессивно повел себя возле журналистов «Пятого канала» Петра Порошенко. Поднялся неслыханной скандал. Виновник вскоре предстал перед судом, а его фамилия послужила обобщающим названием для людей спортивного телосложения, стоящих на страже «преступной власти» Януковича.

Следует отметить, что Титушко действительно вел себя не дружелюбно. Но физического контакта с журналистами не было.

После «революции достоинства» оппозиционные журналисты столкнулись с куда более масштабными проблемами. Убийства Олеся Бузины и Павла Шермета, тюремное заключение Игоря Вышинского по надуманным политическим обвинениям, поджог телеканала «Интер», санкции против «112.Украина» и NewsOne, избиение Дарины Билеры и журналистов издания Sharij.net, уголовные дела против главреда «Страны» Игоря Гужвы, блокировка инакомыслящих в социальных сетях и т. д.

Те, кто на Майдане ратовал за свободу слова, сегодня превратились в главных церберов власти. Главный борец за демократию, Мустафа Найем», стал соавтором проекта закона о санкциях против каналов «112.Украина» и NewsOne.

Виктория Сюмар возглавила парламентский комитет свободы слова. В день, когда два журналиста подверглись публичным нападениям, Виктория хвасталась выполнением квот украинского языка в радиоэфире. Об атаках на журналистов — ни слова.

Разумеется, можно вспомнить о многих других чаяниях Майдана. Взять хотя бы критику коррупции во власти, легендарные басни о «золотом унитазе».

Сегодня обстановка изменилась. Блогеры Порошенко прямо объяснили украинцам: коррупция помогает Киеву бороться с Москвой.

Но мы не будем об этом вспоминать. Пять лет — пять требований.