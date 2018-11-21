Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова

61
0 Оставить комментарий

Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Москва, 21 ноября. Осужденный за организацию терактов в Крыму Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением медиков. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

По его словам, состояние здоровья Сенцова удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

«Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки», — сказал омбудсмен.

Напомним, в 2014 году Сенцов был задержан в Крыму по подозрению в подготовке террористических атак. Суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. В мае 2018 года Сенцов добровольно отказался от приема пищи, однако 6 октября прекратил голодовку. На протяжении всей голодовки за состоянием Сенцова следили медики.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.