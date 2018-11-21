Омбудсмен ЯНАО рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Москва, 21 ноября. Осужденный за организацию терактов в Крыму Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением медиков. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

По его словам, состояние здоровья Сенцова удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

«Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки», — сказал омбудсмен.

Напомним, в 2014 году Сенцов был задержан в Крыму по подозрению в подготовке террористических атак. Суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. В мае 2018 года Сенцов добровольно отказался от приема пищи, однако 6 октября прекратил голодовку. На протяжении всей голодовки за состоянием Сенцова следили медики.