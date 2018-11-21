Гаага, 21 ноября. Наделение ОЗХО полномочиями по определению виновных в применении химоружия является разрушительным шагом. Об этом заявил глава делегации РФ, заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

По его словам, российская сторона уже неоднократно заявляла о том, что решение наделить Технический секретариат ОЗХО обвинительными функциями является неравномерным.

«Речь идет о прямом вторжении в исключительные прерогативы СБ ООН, единственного международного органа, отвечающего за вопросы войны и мира», — сказал Каламанов.

Напомним, летом 2018 года государства-участники ОЗХО на специальной сессии проголосовали за предложенную Лондоном инициативу о расширении мандата организации. Решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.