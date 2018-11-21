Эйнштейн и Менделеев срезались бы: в Госдуме раскритиковали замену ЕГЭ новой системой

Москва, 21 ноября. Предложение заместителя главы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова о замене ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников является его собственной инициативой и пока не рассматривалась комитетом. Об этом Федеральному агентству новостей заявил коллега парламентария по комитету Олег Смолин.

Система раннего выявления талантов не заменит ЕГЭ, уверен он.

«Такая система, безусловно, нужна. Но мы не должны думать, что таланты выявляются только в раннем возрасте, — раскритиковал предложение коллеги Смолин. — Например, Эйнштейн считался в школе малоспособным к математике, а Менделеев занимал одно из последних мест в своем гимназическом классе».

По мысли Смолина, оба гения просто срезались бы, проходи они в детстве систему раннего выявления талантов. Кроме того, данная система — далеко не то же самое, что и выпускные экзамены, добавил депутат.

«С 2002 по 2008 год в России действовала система, когда ЕГЭ было добровольным, на выбор: либо обычный экзамен, либо ЕГЭ. Мы считаем, что нужно снова ввести эту систему, — предложил Смолин. — Раннее выявление талантов — это одна проблема, а система вступительных экзаменов — это другая. Нужно заниматься тем и другим».

Ранее депутат ГД РФ Борис Чернышов направил в Минпросвещения письмо с идеей заменить единый госэкзамен системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Новая методика оценки знаний и способностей учеников, альтернативная сдаче ЕГЭ, способна, по мнению парламентария, проверить, насколько действительно способен ребенок.