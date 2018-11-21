Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Шереметьево» после гибели человека на ВПП

Москва, 21 ноября. Ространснадзор проведет внеплановую проверку московского аэропорта «Шереметьево» после того, как на взлетно-посадочной полосе взлетающим самолетом Boeing был насмерть сбит человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

«Да, мы проведем внеплановую проверку аэропорта «Шереметьево», — подтвердили в Ространснадзоре.

В ведомстве уточнили, что проверке подвергнутся службы авиационной безопасности и организации аэропортовой деятельности.

Накануне в московском аэропорту «Шереметьево» погиб депортированный из Мадрида гражданин Армении. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 25-летний мужчина должен был отправиться из Москвы в Армению, однако он попытался бежать от службы безопасности аэропорта.

При посадке на автобус, который должен был доставить его к трапу, молодой человек пролез в лазейку и за семь минут добежал до взлетно-посадочной полосы, где попал под колеса взлетающего самолета Boeing.

Ранее стало известно, что по факту трагического инцидента в «Шереметьево» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности при организации полетов.