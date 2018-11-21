Напомнившую россиянам о пользе голода сенатора Лахову поддержали коллеги

Москва, 21 ноября. Члена Совета Федерации Екатерину Лахову, которая заявила о пользе голода для россиян, поддержал ее коллега Олег Мельниченко. По его словам, слова сенатора были вырваны из контекста.

«Я читал первоначальный текст с точной цитатой Екатерины Филипповны. Все, что потом появилось в СМИ, не соответствует действительности, поскольку было вырвано из контекста ее высказывания», — отметил он.

Парламентарий посоветовал журналистам более ответственно подходить к своей работе и не искажать заявлений, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее сенатор Лахова призвала тех, кто жалуется на размер потребительской корзины, помнить о более тяжелых для страны временах. По ее словам, люди, которые жили в голодные годы войны, питались намного хуже и при этом сохраняли светлые головы. После этого член Совфеда добавила, что «для здоровья полезно периодически устраивать такие дни».

Саратовский депутат Николай Бондаренко, который решил в качестве эксперимента сесть на «макарошковую диету» и в течение месяца тратил на питание 3,5 тысячи рублей, заявил, что позиция Лаховой никак не сочетается «с позицией человека, который призван выражать интересы общества».