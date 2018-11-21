Свыше 20 миллиардов рублей выделят для создания безбарьерной среды в РФ — Медведев

Москва, 21 ноября. Свыше 20 миллиардов рублей планируется выделить в ближайшие годы на продолжение работы по созданию в России безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов.

Россия шесть лет назад присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, в связи с этим в российское законодательство были внесены поправки о создании безбарьерной среды, напомнил премьер-министр.

По словам Медведева, за несколько лет более 50% объектов страны были адаптированы под нужды людей с ограниченными возможностями, и этот показатель продолжает расти.

«Адаптация идет, это абсолютно точно. В течение ближайших нескольких лет мы выделим еще более 20 миллиардов рублей на продолжение работы по созданию безбарьерной среды», — сказал Медведев.

Кроме того, премьер-министр отметил, что перед инвалидами стоят не только «физические барьеры, но и барьеры бюрократические, бумажные», решением которых также занято правительство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что общественные организации инвалидов в 2019 году получат дополнительное финансирование в размере 200 миллионов рублей. По его словам, сейчас финансирование таких обществ составляет 1,5 миллиарда рублей в год.

Как отметил Володин, дополнительные средства станут реальной поддержкой организациям, которые уже многие годы оказывают помощь людям с ограниченными возможностями.