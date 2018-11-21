Сидите в своих «котлах»: Кузичев осадил украинца , назвавшего «алкашами» защитников Донбасса

Украинский политолог и журналист Кирилл Климчук в студии программы «Время покажет» на Первом канале назвал жителей Донбасса, взявших в руки оружие, «алкашами».

Произошло это во время обсуждения, посвященного пятилетию начала Евромайдана на Украине. Донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил: спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что они перенесли Майдан в Донбасс.

«Они [власти Украины] против людей, они борются за территории Донбасса. Им важна земля, а что будет с людьми, им неважно», — сказал Владимир Корнилов.

На это украинский политолог и журналист Кирилл Климчук спросил: «А как относиться к тем алкашам, которые в Донбассе взяли оружие?», чем вызвал возмущение ведущих политического ток-шоу.

«Я никогда не оскорблял мирных жителей. И не скажу ничего плохого. Но про тех, которые взяли оружие, поверили в вашу пропаганду и принесли войну в мой дом, буду говорить», — заявил украинец.

Ведущая программы Екатерина Стриженова отметила, что у зрителей в студии сжимаются кулаки, когда они слушают подобные высказывания. А ее коллега Анатолий Кузичев заметил, что у него самого кулаки сжимаются.

«Кирилл, приличные люди себе таких обобщений не позволяют, — обратился к украинскому политологу и журналисту Кузичев. — Приличные люди не называют людей, которые пытаются защитить свою землю, у которых есть свои ощущения, своя правда, свои представления о прекрасном, алкашами и наркоманами».

«Они именно такие», — не унимался Кирилл Климчук.

«Раз они такие, то как же тогда эти «алкаши» столько «котлов» вам, таким прекрасным и светлоликим, устроили?» — парировал украинцу Анатолий Кузичев.

Речь идет о том, что украинские силовики оказывались в окружении ополченцев Донбасса семь раз: в районе Изварино, Иловайска, в донецком аэропорту, в Дебальцево, Амвросиевке, а также в Еленовке и луганском аэропорту. И все это было в 2014-2015 годах.