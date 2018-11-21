В РАНХиГС назвали долю россиян, которым приходится экономить

Москва, 21 ноября. Менее трети россиян находятся в «зоне потребительского комфорта», а 22% граждан РФ входят в «зону бедности». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Сообщается, что доходы 22% россиян позволяют им приобретать только базовые продукты питания, число тех, кто относится к «зоне потребительского комфорта», больше — их 28,3%. К этой категории эксперты относят ту категорию граждан, которая имеет возможность приобретать товары длительного пользования и не ожидает снижения уровня жизни.

В группу «потребительского риска» попали 35,6% россиян. Для этих людей не является проблемой нормальное питание, а также покупка одежды, в то же время с приобретением предметов длительного пользования у тех, кто попал в данную категорию, есть сложности.

Лишь 14,1% россиян, как следует из данных исследования, могут говорить о повышении уровня материальной обеспеченности в будущем и при этом не испытывать финансовых проблем сейчас.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов россиян. По сравнению с прошлым годом, заявил Греф, россияне приобрели значительно большую уверенность в завтрашнем дне.