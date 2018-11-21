В Сеть просочились фотографии нового премиального седана Genesis G90

Москва, 21 ноября. Фотографии нового корейского седана премиум-класса Genesis G90 просочились в Сеть. Официально автомобиль 2019 модельного года будет представлен лишь на следующей неделе.

На опубликованных фотографиях обновленная модель лишь частично покрыта камуфляжем. Судя по снимкам, новый Genesis получил характерную решетку радиатора. Кроме того, автомобиль оснастили новой оптикой G-Matrix, обновленным передним бампером и новыми воздухозаборниками. Передние крылья получили новые вентиляционные отверстия и поворотники.

Обновления коснулись и задней части седана: номерной знак перенесли с багажника на нижний бампер, что значительно увеличило светодиодные задние фонари. Ожидается, что интерьер премиального седана оснастят мультимедийной системой с 12,3-дюймовым тачскрином.