Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова

Москва, 21 ноября. Новый вид жуков, обнаруженных на севере Вьетнама, назвали в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, сообщили в Институте биологии внутренних вод имени Папанина.

Обнаруженные во Вьетнаме жуки являются представителями пилоусов. Это один из самых распространенных в мире видов жужелиц. Эти насекомые обитают практически во всех климатических зонах, кроме Антарктиды.

Однако новый вид жуков-пилоусов станет особенным. Хотя бы потому что он назван в честь Летова — Augyles letovi. В остальном они очень похожи на своих собратьев. По словам специалистов, длинна Augyles letovi составляет 3,2–3,3 миллиметра, у насекомых есть светло-желтые пятна на спинке.

Напомним, ранее именем Летова хотели назвать аэропорт в Омске, что вызвало бурное обсуждение в обществе. Однако, по мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, творчество рокера почитают «маргиналы».