Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова

44
0 Оставить комментарий

Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова

Москва, 21 ноября. Новый вид жуков, обнаруженных на севере Вьетнама, назвали в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, сообщили в Институте биологии внутренних вод имени Папанина.

Обнаруженные во Вьетнаме жуки являются представителями пилоусов. Это один из самых распространенных в мире видов жужелиц. Эти насекомые обитают практически во всех климатических зонах, кроме Антарктиды.

Однако новый вид жуков-пилоусов станет особенным. Хотя бы потому что он назван в честь Летова — Augyles letovi. В остальном они очень похожи на своих собратьев. По словам специалистов,  длинна Augyles letovi составляет 3,2–3,3 миллиметра, у насекомых есть светло-желтые пятна на спинке.

Новый вид жуков назвали в честь Егора Летова

Напомним, ранее именем Летова хотели назвать аэропорт в Омске, что вызвало бурное обсуждение в обществе. Однако, по мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, творчество рокера почитают «маргиналы». 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.