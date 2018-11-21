«Товарищ майор ваши письма не читает»: Роскомнадзор поможет сохранить тайну переписки в мессенджерах

Развитие цифровой экономики невозможно без формирования доверительной и безопасной коммуникативной среды, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. Но доверие невозможно без знания того, с кем ты имеешь дело в Интернете, утверждает Жаров в статье «Мнимая анонимность. Почему идентификация в мессенджерах необходима».

Глава РКН напомнил, что в начале ноября правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому пользователи мессенджеров должны будут проходить обязательную идентификацию. В своей статье Жаров на понятных примерах объясняет, зачем это нужно.

«Экономика — это коммуникация, в которой очень много завязано на доверии, — говорит он. — Безопасность личности в цифровом мире — это базовая ценность цифровой экономики».

Это касается и мессенджеров, которые только кажутся зоной приватности, уверен Жаров.

С одной стороны, эта мнимая приватность создает благоприятную среду для различных опасных явлений — вплоть до массового распространения лживой информации, мошенничеств, возможности осуществления террористической деятельности и т. д.

С другой стороны, на самом деле никакой анонимности, которую рекламируют владельцы мессенджеров, просто нет в природе — у администраторов этих ресурсов есть тысячи способов идентифицировать любого пользователя, как бы хитро он ни шифровался.

При этом, обманывая пользователя мнимой анонимностью, владелец мессенджера не несет никакой ответственности за безопасность его личных данных и за передаваемый контент, который может представлять опасность и быть незаконным, а значит — попросту подвести как отправителя, так и получателя под уголовную статью.

Правила идентификации, предлагаемые Роскомнадзором, очень просты, а соблюдение их необходимо. Они устанавливают правила игры и способствуют формированию доверительной и безопасной среды в Интернете, уверен политолог, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Все требования Роскомнадзора к владельцам и пользователям мессенджеров относительно идентификации, а значит, защиты персональных данных пользователей, абсолютно законны и соответствуют интересам россиян, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Новый закон ни в чем не ущемляет пользователей, а кроме того, Роскомнадзор не требует ничего чрезмерного: все его действия направлены на защиту интересов россиян в цифровом поле».

По словам эксперта, только если человек выступает в Интернете под своим именем, его можно грамотно защитить от различных негативных явлений, от недобросовестной рекламы, не дать ему стать жертвой мошенников и даже террористов.

«А ведь так уже было, напомню, с мессенджером Telegram, который использовали для связи организаторы террористического акта в Петербурге. Именно для того, чтобы избежать подобных угроз, так важно выполнять все требования безопасности в Интернете, предусмотренные российским законодательством. При этом, отмечу, люди, которые опасаются, что новые правила дадут возможность «товарищу майору» читать их переписку, ошибаются. «Товарищ майор» ваши письма не читает, они никому не интересны. Кроме того, напомню, тайна переписки в России охраняется законом», — подчеркнул политолог.

Новые правила регистрации пользователей мессенджеров требуют от них минимум информации и никак не покушаются на тайну переписки, которая охраняется законом, говорится в статье Александра Жарова.