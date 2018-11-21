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Канадские ученые нашли эффективный способ бросить курить

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Канадские ученые нашли эффективный способ бросить курить

Москва, 21 ноября. Исследователи Западного университета в Канаде пришли к выводу, что социальное воздействие сильно влияет на курильщиков. Общественное порицание может заставить человека отказаться от вредной привычки.

Как сказано в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Consumer Affairs, напоминание об общественном порицании на пачке сигарет поможет отказаться от курения. Для этого, считают исследователи, необходимо поместить на пачках сигарет соответствующие изображения, сообщает «Инфореактор».

В ходе эксперимента выяснилось, что большое влияние на курящего человека оказывает изображение с отрицательными эмоциями и порицанием. Социальное давление такого рода поможет многим курильщикам, особенно тем, кто начал курить под давлением общественной оценки, отказаться от сигарет.

Автор: Софья Куликова
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