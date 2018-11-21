В Госдуме предложили приравнять книги к предметам первой необходимости

Министерство культуры РФ просит депутатов Государственной думы внести законопроект о расширении книготорговли. Чиновники предлагают изменить «Основы законодательства РФ по культуре» и разрешить учреждениям культуры сдавать свои площади книжным магазинам по льготной цене.

В такой краткой формулировке минусов нет, одни плюсы. Но чем больше информации, тем сильнее эта законодательная инициатива выглядит однобокой. В ситуации вместе с депутатами Государственной думы разбиралась корреспондент Федерального агентства новостей.

Плата за вход

Определять фирму, которой будет дано право торговать книгами на площадях учреждений культуры, предлагается при помощи аукциона.

«По мнению Федеральной антимонопольной службы, аукцион является самым конкурентным, антикоррупционным методом выявления победителя, — пояснила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. — Если честно называть вещи своими именами, аукцион — это одноразовая плата «за вход». За право заключения договора на торговлю в учреждениях культуры та или иная компания говорит: я заплачу столько».

Это разовый платеж, благодаря которому компания побеждает на аукционе и имеет право заключить договор, подчеркнула статс-секретарь.

В тексте законопроекта отмечается, что цена площадей учреждений культуры для книготорговцев будет льготной. То есть покроет только прямые затраты учреждения на обслуживание территории магазина.

Отметим, что законопроект не поддержан экспертным управлением президента РФ. В заключении указано, что предлагаемые механизмы не позволяют говорить об отсутствии коррупционных рисков.

«Льготная арендная плата позволит влиять, по мере возможности, на содержание, ассортимент продаваемой книжной продукции, делая упор на высококачественную литературу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако небольшие издательства и книготорговые компании обречены на поражение в аукционных битвах с представителями крупных торговых сетей.

«Кого же мы тогда поддерживаем?» — задалась резонным вопросом председатель комитета ГД РФ по культуре Елена Ямпольская.

Очевидно, ответ кроется в пояснительной записке. После перечня книжных компаний-банкротов за последние пять лет разработчики законопроекта указывают: сокращение книжных магазинов обусловлено высокой арендной платой за торговые помещения, которая сегодня составляет в среднем 34% от общих затрат книготорговых предприятий.

Прибавить к этому аукцион на «право входа» — и законопроект приобретает откровенно лоббистское звучание. В котором победа «богатых» книготорговцев и монополистов рынка над «бедными» небольшими издательствами и компаниями вполне предсказуема.

Акт отчаяния

К слову, подобный законопроект в прошлом депутаты уже обсуждали на площадке комитета Госдумы по культуре.

«Я была автором предыдущей версии закона, это был «акт отчаяния», — вспоминает первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре Елена Драпеко. — К нам обращался Союз писателей, книгоиздатели… Та версия закона, которая тогда вносилась, была из разряда «на нашей территории поможем всем, чем можем».

Драпеко считает, что поддерживать книготорговлю необходимо при помощи корректировки налогового законодательства.

«Надо идти по аналогии с кинематографом, — уверена депутат. — Кинематограф освобожден от НДС не только на стадии производства, но и на стадии проката. В этом случае себестоимость продукции становится ниже».

Депутат также полагает, что книгу нужно признать социально значимым товаром.

«Тогда они могут попасть под льготную систему: как хлеб, как предметы первой необходимости, — пояснила Елена Драпеко. — Надо поговорить с антимонопольщиками. Они приравнивают книгу к абсолютно другой продукции. А у нас же есть «изъятия»: народные промыслы, детские товары…»

С предложением приравнять книги ко льготным категориям товара, как те же предметы первой необходимости, согласен и депутат ГД РФ Александр Шолохов.

«Каждый музей и другие учреждения культуры имеют книготорговлю в своей структуре, в рамках продажи сувенирной продукции, — говорит депутат. — При этом все налоги с этого оборота платятся, как на пиво и колбасу. Продукция приравнена. Если говорить об учреждениях культуры, давайте освободим их от налога на торговлю этой книжной продукцией. Я вас уверяю, без дополнительных мер они всемерно расширят эту торговлю».

В ближайшее время комитет Госдумы по культуре планирует провести расширенное совещание по данному вопросу с представителями Минкульта, книготорговли, учреждений культуры и ФАС.