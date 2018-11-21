Лавров назвал «тревожной практикой» попытки Запада создать в ООН механизм с базовыми функциями по биооружию

Москва, 21 ноября. Российская сторона намерена противодействовать попыткам Запада создать в секретариате ООН какую-то структуру с межгосударственными функциями по проверке выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам совместного заседания коллегии МИД РФ и Белоруссии.

Российский министр подчеркнул, что РФ вместе с рядом государств, которые со всей ответственностью подходят к проблемам нераспространения биологического оружия и его ликвидации, не может добиться формирования инструмента верификации данной конвенции КБТО.

«На сегодняшний день через секретариат ООН западные страны начинают продвигать инициативу о том, чтобы в секретариате ООН создать некую структуру, наделив ее такими полномочиями, которые, по идее, должны быть у межгосударственного межправительственного механизма», — обратил внимание Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства назвал такие попытки Запада «тревожной практикой».

Лавров также указал на то, что очевидна попытка оказывать прессинг и давление на международных чиновников секретариата ООН с целью продвижения своих интересов в обход законных процедур.