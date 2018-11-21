Сирия, 21 ноября. Исламисты ударили по мирным кварталам города Алеппо. Террористы ИГ1 заявили о нападении на патруль SDF**** к западу от Ракки. ВВС США продолжают проводить бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят джихадистам в северной части провинции Хама; подверглись обстрелам боевиков в Алеппо; перебросили войска из Эс-Сувейды в Хаму.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): арестовала нескольких радикальных исламистов, сдавшихся в городе Джараблус на севере Алеппо.

Курды: подверглись нападению ИГИЛ1 к западу от города Ракка.

Международная коалиция: продолжает бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: уничтожили 15 террористов ИГ в ходе спецоперации в иракской провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции не прекращают провоцировать новые вооруженные столкновения с правительственными войсками. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что мины, выпущенные боевиками, базирующимися к западу от административного центра региона, упали в районах Аз-Захра и Ан-Нил. По предварительным данным, никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал.

Стало известно о том, что несколько исламистов сдались полиции протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Джараблус. По данным местного военного источника в сети Twitter (jarablos_jmc), боевики состояли в числе радикальных вооруженных формирований, причастных к мародерству и грабежам, нередко отмечающимся на занимаемых исламистами территориях Алеппо.

Тем временем появилась информация о том, что около десяти тонн воды будут доставлены в несколько лагерей для беженцев, находящихся в различных частях провинции, сотрудниками гуманитарной организации «Вафа». Об этом заявил официальный Twitter-канал движения (elvefarelief).

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что силы спецназа Соединенных Штатов принимают участие в вооруженных столкновениях с джихадистами «Исламского государства»1 совместно с оставшимися отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии, большая часть курдских подразделений покинула юго-восток Дейр-эз-Зора и была передислоцирована к сирийско-турецкой границе. Это повлекло за собой контрнаступление террористов, которым удалось отбить ряд населенных пунктов, ранее находившихся под контролем «демократических сил». Несмотря на попытки сил международной коалиции сдержать боевиков террористической группировки, в результате «усилий» стран Запада гибнут прежде всего мирные жители провинции. Так, несколько часов назад стало известно о том, что ВВС США атаковали Хаджин снарядами с белым фосфором, что в очередной раз привело к гибели гражданских лиц. Согласно информации военного источника в сети Twitter (AlhadafMedia), самолеты западного альянса все еще продолжают проводить бомбардировки в юго-восточной части региона.

Провинция Ракка

Медиапортал «Исламского государства» «Аль-Амак» заявляет о новом нападении террористов на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным Twitter-канала (RisboLensky), ссылающегося на подконтрольный ИГИЛ ресурс, группа боевиков организовала налет на отряд SDF неподалеку от деревни Ямама к западу от административного центра провинции. О потерях со стороны курдов источник не сообщает. Напомним, на оккупированных «демократическими силами» территориях нередко отмечаются вылазки членов так называемых спящих ячеек террористической группировки, объектам нападений которых становятся как бойцы SDF, так и мирные жители региона. Тем не менее курды не предпринимают никаких активных действий для устранения существующей угрозы.

Провинция Хама

Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency заявляет о новых артобстрелах Сирийской арабской армии (САА) по позициям боевиков в северной части региона. На этот раз ударам правительственных подразделений подверглись опорные пункты исламистов в районе поселения Аль-Хувез, а также на окраине города Аз-Зияра. Напомним, силы САР вынуждены открывать огонь в качестве ответных действий на обстрелы со стороны джихадистов. Кроме того, САА передислоцирует к линии разграничения сил сторон дополнительные подразделения, принимавшие участие в зачистке территорий плато Ас-Сафа на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Напомним, о завершении военной операции на юге САР стало известно двумя днями ранее.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин прошла очередная спецоперация вооруженных сил Ирака, направленная на выявление и уничтожение подпольных групп террористов «Исламского государства», скрывающихся на пустынных территориях региона. Согласно сведениям новостного агентства Iraqi News, ходе обысков удалось ликвидировать по меньшей мере 15 боевиков террористической группировки. Напомним, несмотря на то, что о полном освобождении страны от ИГИЛ было объявлено еще в конце прошлого года, «спящие ячейки» ИГИЛ все еще осуществляют подпольную деятельность в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)