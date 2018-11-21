Троих россиян не пустили в Грузию на кинофестиваль

Тбилиси, 21 ноября. Троих граждан РФ не пустили на территорию Грузии. Россиян вернули из тбилисского аэропорта имени Шота Руставели в Москву.

Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2». По словам журналистов, россияне приехали в Грузию на трехдневный фестиваль российского кино «Свидание — Кинороман». Отмечается, что остальные члены делегации РФ свободно пересекли государственную границу Грузии и находятся в Тбилиси, где и должно состояться мероприятие.