Троих россиян не пустили в Грузию на кинофестиваль
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Тбилиси, 21 ноября. Троих граждан РФ не пустили на территорию Грузии. Россиян вернули из тбилисского аэропорта имени Шота Руставели в Москву.
Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2». По словам журналистов, россияне приехали в Грузию на трехдневный фестиваль российского кино «Свидание — Кинороман». Отмечается, что остальные члены делегации РФ свободно пересекли государственную границу Грузии и находятся в Тбилиси, где и должно состояться мероприятие.