Глава МИД Ирака пригласил Лаврова посетить страну
Москва, 21 ноября. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова пригласили посетить Ирак. Предложение поступило от иракского коллеги.
В пресс-службе министерства иностранных дел Ирака рассказали о встрече главы МИД Мухаммада Али аль-Хакима и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Переговоры проходили в здании ведомства в Багдаде, на них были затронуты вопросы, связанные с двусторонними отношениями, их развитии в области политики, экономики и культуры.
«Министр [Мухаммад Али аль-Хаким] направил приглашение своему коллеге господину Лаврову посетить Ирак в рамках укрепления отношений между странами», — констатировали в иракском ведомстве.
Ранее через Богданова приглашение в Ирак передали президенту России Владимиру Путину.