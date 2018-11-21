Глава МИД Ирака пригласил Лаврова посетить страну

Москва, 21 ноября. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова пригласили посетить Ирак. Предложение поступило от иракского коллеги.

В пресс-службе министерства иностранных дел Ирака рассказали о встрече главы МИД Мухаммада Али аль-Хакима и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Переговоры проходили в здании ведомства в Багдаде​​​, на них были затронуты вопросы, связанные с двусторонними отношениями, их развитии в области политики, экономики и культуры.

«Министр [Мухаммад Али аль-Хаким] направил приглашение своему коллеге господину Лаврову посетить Ирак в рамках укрепления отношений между странами», — констатировали в иракском ведомстве.

Ранее через Богданова приглашение в Ирак передали президенту России Владимиру Путину.