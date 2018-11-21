Сирия: в Дамаске призвали финансирующие террористов страны публично признать свои ошибки

Дамаск, 21 ноября. Сирия не намерена восстанавливать отношения с арабскими странами, которые поддерживали террористов, пока власти этих государств публично не признают свои ошибки. Об этом заявил заместитель главы комиссии по национальному примирению, депутат сирийского парламента Хусейн Рагеб.

Депутат отметил, что между сирийцами и другими арабскими народами нет вражды, однако власти Сирии не намерены вести диалог с антидемократическими режимами, которые причастны к разжиганию конфликта в республике и поддерживают террористов. По его словам, некоторые страны пытаются тайно возобновить отношения с Дамаском, однако власти Сирии не пойдут на этот шаг, так как придерживаются принципа гласности.

«Тот, кто хочет открыть новую страницу в отношениях с Сирией, должен сделать это публично, признав совершенные ошибки», — сказал Рагеб в эфире телеканала «Аль-Манар».

Стоит отметить, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 получают денежные средства от частных инвесторов из стран Персидского залива. Денежные переводы осуществляются в криптовалютах, которые сложно зафиксировать и отследить источники финансирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.