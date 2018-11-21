Стало известно, когда Киев получит новый транш от МВФ

Киев, 21 ноября. В Верховной раде Украины заявили, что Киев получит очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в самое ближайшее время. По словам представителя президента Украины Петра Порошенко Ирины Луценко, это произойдет сразу после утверждения бюджета страны на следующий год.

«Как только бюджет будет принят, транш МВФ будет выделен сразу же», — цитируют Луценко украинские СМИ.

Заседание украинского парламента, на котором планируется утвердить проект государственного бюджета на 2019 год, состоится в четверг, 22 ноября.

Напомним, в октябре глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев достиг договоренности с МВФ о новой кредитной программе, которая начнет действовать в 2019 году. Одним из условий предоставления Украине финансовой помощи является повышение цен на газ для населения. С 1 января будущего года, отметим, украинцы будут платить за газ на 23,5% больше.

Ожидается, что в течение 14 месяцев Украина получит от МВФ 3,9 миллиарда долларов. Украинские экономисты признают, что без помощи МВФ страну, скорее всего, ждет дефолт, при этом эксперты уверены, что и нынешний формат отношений с Фондом, при котором Киев одалживает деньги на погашение старых кредитов, ведет Украину в пропасть.