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Путин назвал участников чемпионата «Абилимпикс» примером для миллионов россиян

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Путин назвал участников чемпионата «Абилимпикс» примером для миллионов россиян
Москва, 21 ноября. Участники чемпионата «Абилимпикс» служат примером для миллионов людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В этом уже четвертом по счету национальном чемпионате по профессиональному мастерству принимают участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат стартует сегодня на ВДНХ в Москве. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

В телеграмме российский лидер подчеркнул, что форум «Абилимпикс» собирает талантливых, волевых и трудолюбивых людей. По его словам, участники чемпионата ломают стереотипы, преодолевают любые обстоятельства и трудности и служат примером для миллионов своих соотечественников.

Автор: Ярослава Замысловатова
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