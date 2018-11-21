Путин назвал участников чемпионата «Абилимпикс» примером для миллионов россиян



Москва, 21 ноября. Участники чемпионата «Абилимпикс» служат примером для миллионов людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В этом уже четвертом по счету национальном чемпионате по профессиональному мастерству принимают участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат стартует сегодня на ВДНХ в Москве. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

В телеграмме российский лидер подчеркнул, что форум «Абилимпикс» собирает талантливых, волевых и трудолюбивых людей. По его словам, участники чемпионата ломают стереотипы, преодолевают любые обстоятельства и трудности и служат примером для миллионов своих соотечественников.