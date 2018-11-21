США не горят желанием проверять, чем ответит РФ: эксперт оценил шансы Украины быть принятой в НАТО

Внефракционный депутат Верховной рады Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко уверен, что страна не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой Устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают. Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром и брать лучшее, что у них есть», — заявил в среду Бойко журналистам в парламенте.

«Эта мантра опасна»

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление украинского политика. Он выразил опасения по поводу реальной угрозы втягивания Украины в Североатлантический альянс.

«Вы знаете, Бойко ведь повторил то, что часто звучит и из уст российских политиков и журналистов. На самом деле в Уставе НАТО или в каком-то ином документе Альянса нет ограничений на прием туда страны с территориальными конфликтами. И есть немало примеров, когда туда принимались страны с нерешенными территориальными спорами. Эта часто повторяющаяся мантра, на мой взгляд, опасна. Поскольку она занижает реальную угрозу втягивания Украины в НАТО в отдаленной перспективе», — заключил Владимир Корнилов.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН в свою очередь отметил, что по этой причине в НАТО не берут и Грузию, претендующую на Абхазию и Южную Осетию. Основатели НАТО не глупы и заранее исключили возможность попадания в Альянс страны, которая может таким образом попытаться воспользоваться их союзническими обязательствами для решения споров с соседями, которые к НАТО не имеют отношения и никак ее не интересуют.

«Впрочем, в случае с Грузией и Украиной их территориальные конфликты к НАТО все же отношение имеют, учитывая, что в эти споры вовлечена Россия, которая является не просто главным врагом Альянса, но и вообще целью, против которой он и создавался. Конечно, американцы могли бы нарушить эти правила или переписать их, сказать, мол, это правило устаревшее, не вписывающееся в современные условия. Но едва ли европейские союзники их поддержат. Зачем Вашингтону еще один конфликт с европейцами, учитывая, что их [конфликтов] и так выше крыши?» — пояснил Дмитрий Родионов.

Тем более, заметил эксперт, если начать переписывать Устав НАТО, это подорвет основы Альянса и может спровоцировать реальный выход из него. К тому же американцам все же вряд ли хочется обострять ситуацию до предела. А принятие Грузии и Украины в НАТО с размещением там американских баз и ракет будет переходом красной линии для Москвы.

«Чем ответит Москва — в США могут только гадать, но вряд ли они горят желанием это проверять. Хотя у нас в МИД и назвали фантастикой появление баз на Кубе, чего реально опасаются США, в случае если они пойдут на радикальные шаги, мы можем ответить даже не симметрично, а асимметрично. Кстати, теоретически Америке ничего не стоит заключить соглашение с Украиной о размещении баз вне рамок НАТО, как в той же Польше. Тогда и европейцев ломать не придется. Но они вряд ли на это пойдут по причине, указанной выше. И вообще, зачем сразу выкладывать главный козырь, если можно еще попытаться пошантажировать Россию?» — добавил Дмитрий Родионов.

В любом случае, отметил эксперт, от желания Украины тут ничего не зависит, хоть напиши она в Конституции, что вступит в НАТО в 2020 году. Плюс они к этому совершенно не готовы технически.