Донбасс: ВСУ обстреляли окрестности Донецка и Горловки в ДНР

Донецк, 21 ноября. Украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике. Об этом рассказал руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, киевские военные выпустили по ДНР 86 боеприпасов. ВСУ обстреляли село Спартак и поселок Александровка в окрестностях Донецка. Также под огонь украинских силовиков попали Ясиноватая, Крутая Балка, Горловка и поселки – шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево.

Огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.