«Так сильно пошли? Прекрасно!»: экс-советник Путина по вопросам Интернета оценил перспективы иска ФАН к Facebook 

Федеральным агентством новостей был подан иск к Facebook по месту юридической ответственности компании, то есть в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США).

Директор интернет-компании LiveInternet и основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetrics, бывший советник президента по вопросам развития Интернета, эксперт в интернет-отрасли Герман Клименко эмоционально отреагировал на новость о подаче иска.

«О, вы прямо так сильно пошли? Прекрасно!» — воскликнул собеседник ФАН в самом начале разговора.

Эксперт по вопросам Интернета поддержал решение Федерального агентства новостей и назвал его единственно верным.

«Важно понимать, что Америка — страна юристов и они понимают только такой язык. Если юристы скажут, что это так — значит, это будет так. Я это всегда говорил: коллеги, надо подавать иски, надо брать американских адвокатов, консультироваться. Если они говорят, что шансы есть, надо идти и судиться. Мы можем писать что угодно, но если есть решение американского суда, они будут его выполнять», — рассказал экс-советник президента в интервью ФАН.

Эксперт отметил, что оценить перспективы разбирательства, не погружаясь в тонкости американской судебной практики, не так просто. Однако добавил, что Федеральное агентство новостей сегодня имеет все шансы создать прецедент в противостоянии российских СМИ и механизмов западной цензуры.

«Очень сложно судить по искам, по которым никто никогда в суд не ходил. Если вы будете первыми — это будет прекрасно», — отметил эксперт.

Герман Клименко также добавил, что Facebook, как и другие крупные участники глобального интернет-пространства, как бы это ни было парадоксально, берет на вооружение опыт Китая.

«Мы живем в эпоху, когда выстраиваются виртуальные границы. Кто бы что ни говорил, а все смотрят на Китай и все пытаются выстраивать эти границы. Нашим компаниям, например, запрещено рекламировать свои продукты. Формально такого запрета нет, но если я сейчас создам какой-то продукт и начну продвигать его за рубежом, скорее всего, мою рекламу прекратят. Так что не вы первые жалуетесь, что закрываются аккаунты, но если вы сможете дойти до суда, то вы будете первыми», — отметил Герман Клименко.

Эксперт также отметил, что блокировки за определенные слова (в частности, за пренебрежительное наименование жителей Украины) уже создали негласную границу между русскими и украинцами в Facebook.

«Осталось совсем чуть-чуть, чтобы просто разделить всех пользователей на сегменты. Вот знаете, как в компьютерных играх, когда какие-то непримиримые войны идут, разные страны играют на разных серверах — я просто сам иногда поигрываю и представляю себе, как это происходит, — и здесь получается похожая ситуация. В этом плане мы видим, что так или иначе виртуальные стенки выстраиваются, и Facebook, который являются одним из крупных игроков, тоже в эту сторону движется, хотя в этом не признается», — заключил Герман Клименко.

Напомним, накануне ФАН подало иск к компании Facebook за блокировку аккаунта агентства.