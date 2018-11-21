ЕС обсуждает варианты применения санкций за кибератаки

Москва, 21 ноября. Европейские политики обсуждают выработку возможных вариантов применения санкций за кибератаки. Соответствующий вопрос обозначен в повестке рабочей группы Совета ЕС по кибервопросам.

«Ограничительные меры ЕС: представление Европейской службой внешних связей документа с вариантами и обсуждение», — говорится в повестке проходящего в среду заседания.

Также на заседании члены рабочей группы могут обсудить вопрос определения злонамеренных действий в киберпространстве.

Кроме того, в базе данных, где перечислены документы, разрабатываемые Советом ЕС, значится проект под названием «Реализация рамочной основы для совместного дипломатического реагирования ЕС на вредоносную кибердеятельность, атрибуция злонамеренной кибердеятельности».

Механизм введения санкций за кибератаки главы ЕС поручили разработать в октябре на саммите в Брюсселе. По словам главы Евросовета Дональда Туска, режим ограничительных мер должен защитить ЕС ото всех угроз в сфере кибербезопасности.