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Россия

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

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Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Москва, 21 ноября. Депутаты Госдумы приняли проект бюджета России на 2019, 2020 и 2021 годы. Согласно документу, доходы страны в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета составит 1,9 трлн рублей или 1,8% от ВВП. При этом инфляция, как ожидается, составит не более 4,3%.

При этом в последующие два года доходы будут расти, а профицит сокращаться. Так, уже в 2019 году доходы будут превышать расходы на 1,2 трлн рублей, а в 2021 — на 952 млрд рублей. Инфляция же опустится до 3,8%, а затем снова поднимется до 4%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны в 2019 году будет полностью защищен от внешних шоков. По словам председателя кабмина, рост ФНБ будет обеспечиваться за счет бюджетного правила, которое позволяет откладывать сверхдоходы нефтяного сектора.

Автор: Антон Соколов
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