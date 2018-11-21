Набиуллина предупредила об угрозе валютных войн

Москва, 21 ноября. Сложившаяся ситуация в международной экономике может привести к переходу от торговых войн к валютным, предупредила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, массированный приток капитала, который имел место во время беспрецедентно мягкой политики развитых стран может смениться продолжительным оттоком капитала. При этом наибольший ущерб такая смена курса нанесет в первую очередь странам с развивающейся экономикой, отметила Набиуллина.

Глава Центробанка пояснила, что ситуация в мировой экономике значительно осложнилась из-за возросшей напряженности в торговых отношениях США, Китая и ряда других стран. Как подчеркнула Набиуллина, угрозу для устойчивого глобального роста создает введение протекционистских барьеров между крупнейшими экономиками.

«При этом не исключены серьезные всплески рыночной волатильности, падения фондовых рынков при особенно неблагоприятном развитии — переход от торговых к валютным войнам», — заключила Набиуллина.

Торговая война между США и Китаем развернулась этим летом. Вашингтон обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и американских технологий, а также в нечестной торговой практике. После этого американская сторона начала вводить дополнительные пошлины на импортируемые из Китая товары. Пекин ответил аналогичными мерами.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин обратил внимание, что в торговой войне, как и в холодной, никогда не будет победителей.