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Сирия: Дамаск обсуждает возможность визита президента САР в Россию

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Сирия: Дамаск обсуждает возможность визита президента САР в Россию

Москва, 21 ноября. Вероятность визита сирийского лидера Башара Асада в Российскую Федерацию обсуждается. Об этом в среду рассказал посол Сирии в России Рияд Хаддад в ходе рабочего визита в Абхазию.

«Мы всегда обсуждаем этот вопрос и содействуем тому, чтобы наш президент Асад приехал в Россию, как президент России Владимир Путин был у нас в гостях», — отметил сирийский посол.

При этом он подчеркнул, что данный процесс помогает содействовать сближению отношений между Москвой и Дамаском, а также между двумя народами, передает ТАСС.

Автор: Андрей Крылов
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