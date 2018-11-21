Песков назвал неприемлемым нарушение свободы слова, комментируя иск ФАН к Facebook

Москва, 21 ноября. Кремль осудил и назвал неприемлемой незаконную блокировку аккаунта Федерального агентства новостей в социальной сети Facebook. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает любые подобные случаи нарушения свободы слова на Западе в отношении российских СМИ.

«Любые проявления, которые так трактуются, мы решительно осуждаем и считаем их неприемлемыми», — сказал представитель Кремля.

Ранее Федеральное агентство новостей направило иск в американский суд к Facebook в связи с незаконной блокировкой страницы ФАН в социальной сети. Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства 3 апреля 2018 года. Ранее действия Facebook по отношению к ФАН раскритиковали ведущие мировые СМИ.