Путин обсудит диверсификацию ОПК на совещании с участием руководства Минобороны

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду работает в Сочи, где у него запланирован ряд встреч и переговоров. В частности, российский лидер проведет совещание с Минобороны и встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя главы России, Путин в среду, 21 ноября, проведет совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса и Минобороны РФ. Главной темой станет диверсификация ОПК.

«Это необходимо для развития высоких технологий, для минимизации рисков, связанных с неблагоприятной внешней средой. Разговор серьезный и длительный. Вступительные слова как и ранее будут», — добавил Песков.

Стоит отметить, что серия совещаний главы государства с руководством Минобороны и предприятий ОПК началась 19 ноября.

Кроме того, президент примет коллегу из Абхазии, с которым обсудит актуальные вопросы. Помимо переговоров с лидером иностранного государства Путин проведет ряд встреч непубличного характера, заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал о подготовке встречи Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москве. В сентябре греческий премьер заявлял, что Афины и Москва работают над восстановлением дипломатических отношений.