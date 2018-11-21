Песков переадресовал Росгвардии вопрос о возможной закупке лазерных излучателей

Москва, 21 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Росгвардия якобы закупила специлизрованные автомобили, оснащенные лазерными излучателями.

Отвечая на вопрос, можно ли в этом контексте говорить об изменении подхода к противодействию проведению несанкционированных митингов, Песков перенаправил журналистов в Росгвардию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«А в Росгвардию обращались уже? Давайте сначала их мнение послушаем», — сказал Песков.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Росгвардия якобы приобрела системы комплексного нелетального воздействия, представляющие собой лазерные излучатели. Как правило, подобные установки используются для разгона митингов.