МВД Украины: Теперь сотрудничество с Интерполом будет еще лучше

Киев, 21 ноября. Украина не собирается выходить из Интерпола, так как главой организации был выбран кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян. Он набрал больше голосов, чем россиянин Александр Прокопчук. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

«Было заявление (о том, что Украина приостановит членство в Интерполе, — ред.) только, если будет избран представитель Российской Федерации. В других всех случаях ответ — нет», — заявил пресс-секретарь МВД Украины в комментарии УНН.

Представитель внутриполитического ведомства Украины назвал «дипломатической победой» избрание Ким Йонг Яна. В Киеве заявили, что руководство страны и ранее плотно сотрудничало с Интерполом, а теперь сотрудничество «будет еще лучше».

Украинские власти заявили о том, что Киев выйдет из международной полицейской организации, если ее главой назначат россиянина. Прокопчук занимал должность вице-президента организации, однако ряд стран выразили протест против назначения гражданина РФ на пост главы Интерпола.

Ранее стало известно, что на должность главы Интерпола был выбран представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, который ранее исполнял обязанности главы организации. В Москве осудили информационную кампанию, развязанную против российского кандидата на должность.

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре текущего года. В сентябре Хунвэй пропал во время поездки в КНР. Как выяснилось позднее, он был задержан китайскими правоохранителями по подозрению в коррупции.