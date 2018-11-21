В Кремле отреагировали на предложение Милонова одеть Путина в военную форму

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной форме для депутатов, которую предложил ввести член Госдумы РФ Виталий Милонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на предложение Милонова переодеть депутатов в военную форму, а президента России Владимира Путина одеть как главнокомандующего. СМИ поинтересовались, как к этой идее относятся в Кремле.

«В Кремле никак не отнеслись к подобному предложению: мы о нем в первый раз слышим», — заметил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что не будет комментировать ситуацию, если эта инициатива все-таки последует.

Ранее Песков заявил о подготовке встречи Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.