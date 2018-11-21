Интернет стирает границы: Неделя Рунета в Москве. ФАН-ТВ

В Москве открылась 11-я Неделя российского интернета. Она проходит с 21 по 23 ноября на ВДНХ. В мероприятии ожидается участие более 25 тысяч человек и свыше 700 спикеров. Каждый год это событие собирает ведущих экспертов из мира IТ-бизнеса, стартапов, государственных компаний. Российская неделя интернета — это более 20 тематических блок-конференций, практические мастер-классы и масштабная экспозиция достижений российских и зарубежных IТ-компаний.

«Когда это все только начиналось, одиннадцать лет назад, только некоторые футурологи могли представить, какую роль будет играть интернет в нашей жизни. Сегодня, говоря об интернете, мы действительно говорим обо всей экономике, сейчас популярен термин «цифровая экономика». Интернет у нас везде: в нашем обществе, в нашей личной жизни, в нашей экономике — без этого мы жить не можем», — говорит Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации Президента РФ, сказал о том, что государство сейчас заинтересовано в большом количестве грамотных IT-специалистов. В 2018 году на эти направления вузы приняли более 120 тысяч абитуриентов.

«Государство хорошо понимает важность и значимость отрасли IT, более того, исходит из того, что ваша отрасль — это локомотив экономического развития и один из мощнейших потенциалов для развития экономики страны в целом. Причем, уникальность ее заключается в том, что основное богатство и основной капитал отрасли — не железо, а, конечно, люди, это интеллект и творческий потенциал», — говорит Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации Президента РФ.

Интернет развивается с огромной скоростью, благодаря интернет-пространству появляются новые возможности для обучения, взаимодействия, скорости действий. Однако эксперты отмечают, что у людей из-за интернета возникают проблемы с вниманием. Большинство из них живут по клиповому мышлению, человек обрабатывает большое количество разнородной информации, но отрывисто и поверхностно. Тем не менее, интернет стремительно завоевывает мир и стирает границы.

«Сегодня грамотность интернета сегодня — 6 из 10. Она постоянно растет, потому что все больше и больше людей приходят в сеть и уже пользуются не только первой страницей, почтой или погодой, но регистрируются на Госуслугах, это уже более 70 миллионов человек. Сегодня на открытии Российской недели интернета присутствуют все ключевые игроки, которые принимают решение о будущем российского интернета. Они готовы слушать и слышать для того, чтобы учитывать мнения, предложения в дальнейшем развитии нашей информационной интернет-сферы. Сегодня есть много сфер, которые нуждаются не только в развитии и поддержке государства, но и в совместном регулировании вместе с участниками этого рынка. Это большие данные, искусственный интеллект, вопросы блокчейна и многое-многое другое», —рассказывает Леонид Левин, депутат Госдумы РФ.

По данным российской ассоциации электронных коммуникаций, можно отметить значительный рост вклада цифровой экономики в ВВП России. Этот показатель на сегодняшний день составляет 5,1 %. Для сравнения, вклад сельского хозяйства в ВВП составляет 4,4 %. Эти цифры показывают большую значимость интернета в современном мире, интернет — это не только доступ к большому количеству информации, но и большой вклад в экономику нашей страны. А уже в апреле следующего года российскому Рунету исполняется 25 лет. Домен .ru был зарегистрирован в России и внесен в международную базу национальных доменов в 1994 году.